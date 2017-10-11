Perakende sektöründe ciroya göre kira modeli

Ekim 11, 2017 0 Yorum 101 Okunma
Perakende sektöründe ciroya göre kira modeli

AVM ve perakendeciler arasında sık sık gündeme gelen kira tartışmasında dengeler değişti.

Verimliliğe odaklandığı için mağaza açma konusunda daha seçici davranan perakendecileri çekmek isteyen yeni AVM’ler ciro üzerinden kira ödeme sistemine geçiş yaptı.

Hatta bazı AVM’ler amiral gemisi olarak gördükleri popüler perakendecilerin mağaza dekorasyon yatırımlarını bile üstlenmeye başladı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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