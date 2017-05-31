Perakende sektöründe genel gider kavgası
Yeni yönetmelikte genel giderlerin metrekareye göre belirlenmesi, perakende sektörünü karıştırdı.
Büyük metrekareli mağazaların genel giderleri çok artınca, markaları kaybetmek istemeyen AVM’ler maliyeti üstlenmek zorunda kaldı.
Bu durumun 2017’de 100 milyon dolarlık zarara neden olacağı ifade ediliyor. Küçük metrekareli perakendeciler ise genel giderlerin kiraya dahil edilmesini istiyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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