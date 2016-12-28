Yeni fırsatlar için cesur davranın

Aralık 28, 2016 0 Yorum 20 Okunma
Yeni fırsatlar için cesur davranın

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, Türkiye’nin kritik bir yıla gireceğini söylüyor.

Küçük, girişimcilere risk ve maliyet yönetimini elden bırakmadan yeni fırsatlar için cesur olmalarını öneriyor.

Ekonominin her şeyden önce beklenti yönetimi olduğunu belirten Küçük, “Beklentileri gerçekçilikten uzaklaşmadan iyimserlik üzerine inşa edersek, gelecek korkulandan daha iyi şekillenir” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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