Otokar’ın net kârı beklentileri aştı
‘Otokar için ‘Endeks Üzeri Getiri’ tavsiyemizi ve 130,00 TL hedef fiyatımızı koruyoruz. Şirket, üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 5 artışla 17 milyon TL net kâr açıkladı ki bu da 15 milyon TL’lik piyasa beklentisinin ve 11 milyon TL’lik tahminimizin yukarısında gerçekleşti.
Beklentimizden sapmanın sebebi beklenenden daha iyi gerçekleşen operasyonel performans oldu. Gerileyen yurtiçi satış hacmine Finansman rağmen, yurtiçi gelirleri daha güçlü zırhlı araç satışının getirdiği yıllık bazda daha yüksek olan ortalama birim fiyatları sayesinde yıllık bazda yüzde 33 büyüyerek 320 milyon TL’ye yükseldi.
Toplam gelirler yüzde 23 artarak 425 milyon TL oldu ve beklentimiz olan 410 milyon TL ve piyasa tahmini olan 405 milyon TL’nin yukarısında gerçekleşti. Brüt kâr marjı ise yıllık bazda 1,7 puan düşerek yüzde 23,9’a geriledi.”
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