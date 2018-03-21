İhracattaki toparlanma U.N. Ro-Ro’ya yaradı
U.N. Ro-Ro, Trieste Limanı’ndaki kullanım hakkını 2041’e kadar uzattı.
Şirket, nisan ayı sonunda Yunanistan’ın Patros Limanı seferlerine de başlayacak.
Geçen yıl iki gemisini 20 milyon Euro yatırımla büyüttüren şirket, bu yıl iki, 2019’da üç gemisini daha büyütecek.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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