1.4 milyar TL’lik yatırım planlıyoruz

Mayıs 14, 2017 0 Yorum 104 Okunma
1.4 milyar TL’lik yatırım planlıyoruz

Geçen yıl kârlılıkta 1,2 milyar TL ile bir rekora imza atan Borusan Holding, bu yıl da kâr odaklı büyümeye devam edecek.

Borusan Holding CEO’su Agah Uğur, bu yıl yüzde 20 büyümeyle ciroda 15 milyar TL’yi aşacaklarını söylüyor.

1,4 milyar TL’lik yatırım bütçesiyle 2017’ye girdiklerini belirten Uğur, “Bunun 745 milyon TL’si enerjide olacak” diyor.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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