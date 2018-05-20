10 yılda ciromuz 10 milyar dolar olacak

Mayıs 20, 2018 0 Yorum 120 Okunma
10 yılda ciromuz 10 milyar dolar olacak

Geçen yıl cirosu 1,42 milyar dolar olan TAI, bu rakamı 10 yılda 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

TAI Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, “Dünyada sektörün yıllık ortalama büyümesi yüzde 5. Biz 5 kat daha hızlı büyümeyi hedefliyoruz” diyor.

TAI Genel Müdürü Temel Kotil, faaliyetlerinden hedeflerine kadar pek çok sorumuzu yanıtladı.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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