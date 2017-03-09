100 büyük şirket arasına gireceğiz

Mart 9, 2017 0 Yorum 96 Okunma
100 büyük şirket arasına gireceğiz

Yaklaşık 200 milyon dolar ciroya sahip olan Lila Kağıt, ihracatta yakaladığı başarının ardından yurtdışında tesis yatırımını gündemine aldı.

Lila Kağıt CEO’su Alp Öğücü, yurtdışında tesis yatırımı için Avrupa ülkelerindeki teşvik fırsatlarını yakından takip ettiklerini söylüyor.

Öğücü, Türkiye’nin en büyük 100 şirketi arasında yer alma hedefiyle stratejilerini oluşturduklarını ifade ediyor.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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