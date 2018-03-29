15 milyon TL yatırımla üretimi katlayacağız
380 milyon TL ciroya sahip olan Teksüt, son yıllarda markalaşmaya yaptığı yatırımla hızlı büyüme sürecine girdi.
Şirket, bu yıl da 15 milyon TL yatırımla yüzde 20 büyüme hedefliyor. Teksüt, günlük bin ton olan üretim kapasitesini bu yatırımla iki katına çıkarmayı planlıyor.
Balıkesir merkezli Teksüt’ün süt ve süt ürünleri pazarında ilk 10 şirketten biri olduğunu söyleyen Aksaray, önümüzdeki süreçte iç pazar ve ihracat kanallarına yapacakları yatırımla hızla büyümek istediklerini kaydediyor.
Teksüt Yönetim Kurulu Üyesi Arda Aksaray ile şirketin hedeflerini konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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