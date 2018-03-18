2 milyar dolarlık yatırım yapacağız
Limak Holding enerji, çimento, havalimanı, inşaat ve turizmde 2 milyar dolarlık yatırım yapacak. Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, 4,1 milyar dolar cirolu grubun bu yıl yüzde 20 büyüme hedefiyle yeni yatırımları devreye alacağını söylüyor.
Bu yıl yatırımda 2 milyar dolarlık bir bütçeyle yola çıktıklarını dile getiren Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, enerji, çimento ve havalimanında önemli yatırımları devreye almaya hazırlandıklarını söylüyor.
Yeni yatırımların katkısıyla bu yıl yüzde 20 büyüme hedeflediklerini anlatan Özdemir, 29 Ekim’de açılacak Üçüncü Havalimanı’nda açılış için artık gün saydıklarını kaydediyor. Özdemir ile grubun 2018 yılı yatırım gündemini ve hedeflerini konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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