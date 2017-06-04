20 yılda 3 milyar TL ceza kestik
Verdiği cezalarla gündeme gelen Rekabet Kurumu, bugüne kadar 3 milyar TL’ye yakın ceza verdi.
Geçen yıl tamamlanan 21 soruşturma sonucunda toplam 187 milyon TL idari para cezası verildiğini söyleyen Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak, 1999 yılında bu yana en çok para cezası verilen sektörler içinde finansın yaklaşık 1.2 milyar TL ile birinci olduğunu söylüyor.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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