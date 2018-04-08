2018’de krediler yüzde 10-15 büyür
TEB Genel Müdürü ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanvekili Ümit Leblebici, Türkiye ekonomisinin 2018’de yüzde 4,5-5,5 arasında büyümesini öngörüyor.
Leblebici, “Kredi büyümesi ise yüzde 10-15 civarında olacak. Kârlılıktaki artış hızı ise biraz düşecek” diyor.
Şirketlerin döviz riski, dünyadaki korumacılık duvarları ve bankacılık sektöründeki büyüme beklentilerini TEB Genel Müdürü ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanvekili Ümit Leblebici ile konuştuk.
Söyleşinin ayıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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