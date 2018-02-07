2019 sonuna kadar iki şirket satın alacağız

Şubat 7, 2018 0 Yorum 89 Okunma
2019 sonuna kadar iki şirket satın alacağız

Graniser Seramik, iki yıl içinde organik ve inorganik büyümeyle cirosunu 350 milyon TL’den 1 milyar TL’ye çıkarmayı hedefliyor.

Graniser Seramik CEO’su Fatih Korhan, “Bir yıl içinde yurtiçinde ve yurtdışında birer şirket satın alacağız” diye konuşuyor.

Şirketin yeni dönem hedeflerini ve yatırım planlarını Graniser Seramik CEO’su Fatih Korhan ile konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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