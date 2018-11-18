2023 yılında ciromuz 11 milyar TL’ye çıkacak
TİM’de 10 yılın ardından başkanlık görevini haziran ayında bırakan Mehmet Büyükekşi, Ziylan Grup’taki işlerine yoğunlaştı.
4 milyar TL cirolu grubun yatırımlarına devam ettiğini belirten Büyükekşi, 2023 yılında 11 milyar TL ciroya ulaşmayı hedeflediklerini söylüyor.
Ziylan Grup Genel Koordinatörü Mehmet Büyükekşi, 2018’i ise yüzde 25 büyümeyle kapatacakları anlatıyor.
Yatırımlarla grubun önümüzdeki yıl yine yüzde 20’lerde büyüyeceğini ifade eden Mehmet Büyükekşi ile yeni dönem iş planlarını konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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