22 fen ve teknoloji lisesi açıyoruz

Eylül 13, 2018 0 Yorum 120 Okunma
22 fen ve teknoloji lisesi açıyoruz

124 kampüsü olan Doğa Koleji, Fen ve Teknoloji (FEN-TEK) liseleri açmaya hız verecek.

Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle “Bu yıl 22 FEN-TEK açarak 150 milyon TL’lik yatırım yapacağız” diyor. Üç yılda FEN-TEK sayısı 100’e çıkacak.

Geçen yıl 1,2 milyar TL ciroya ulaşan ve bu yıl 1,5 milyar TL ciro hedefleyen Doğa Koleji’nin genel müdürü Ali Rıza Lüle ile yeni eğitim – öğretim yılı öncesinde hem yeni yatırımlarını hem de sektörü konuştuk…

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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