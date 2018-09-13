22 fen ve teknoloji lisesi açıyoruz
124 kampüsü olan Doğa Koleji, Fen ve Teknoloji (FEN-TEK) liseleri açmaya hız verecek.
Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle “Bu yıl 22 FEN-TEK açarak 150 milyon TL’lik yatırım yapacağız” diyor. Üç yılda FEN-TEK sayısı 100’e çıkacak.
Geçen yıl 1,2 milyar TL ciroya ulaşan ve bu yıl 1,5 milyar TL ciro hedefleyen Doğa Koleji’nin genel müdürü Ali Rıza Lüle ile yeni eğitim – öğretim yılı öncesinde hem yeni yatırımlarını hem de sektörü konuştuk…
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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