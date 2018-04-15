22 milyar dolarlık bir şirket olacağız
SOCAR Türkiye, bu yıl faaliyete geçecek olan STAR Rafineri ve TANAP projelerine odaklandı. Ayrıca akaryakıt dağıtım işine de girmek istiyor.
SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov, “SOCAR Türkiye, 22 milyar dolarlık bir şirket haline gelecek” diyor.
İki yıldır SOCAR Türkiye CEO’su olan Zaur Gahramanov ile şirketin yatırım planlarından sektörel gelişmelere kadar pek çok konuyu konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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