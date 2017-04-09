2,5 milyar dolarlık satın alma peşindeyiz
2016’da yılın en büyük satın alma işlemine imza atan Yıldırım Holding, bu yıl da önemli satın almalar yapmaya hazırlanıyor.
Yıldırım Holding icra Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, biri Kazakistan’da diğeri ABD’de iki satın alma için görüşmeler yürüttüklerini söylüyor.
ABD’de çok önemli bir liman işletmecisiyle üç yıldır masada olan şirket, işlemi büyük olasılıkla bu yıl sonuçlandıracak.
Yüksel Yıldırım, holdingin büyüme planlarını Ekonomist’e anlattı.
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