3 milyar dolar yatırım yapacağız
Özelleştirme ihalelerinin en büyük oyuncularından biri olan Limak Holding, 2017 yılı için 15 milyar TL’lik ciro hedefi koydu.
Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, 2017’de yurtiçinde ve yurtdışında devreye alacakları yatırımlar için 3 milyar dolarlık bir bütçe belirlediklerini söylüyor. Özdemir, CLK’da ise etkin yönetim için ayrılık kararı aldıklarını dile getiriyor.
2017 yılına büyük yatırımlarla girdiklerini kaydeden Özdemir, enerji alanında CLK’daki bölünmeyi ve grubun yeni planlarını Ekonomist’e anlattı.
Söyleşini ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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