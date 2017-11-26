3 milyar TL cirolu bir şirket olacağız

Kasım 26, 2017 0 Yorum 109 Okunma
3 milyar TL cirolu bir şirket olacağız

2017’yi 850 milyon TL ciroyla kapatmaya hazırlanan Penti’nin gelecek hedefleri büyük.

Şirket, 2022’ye kadar perakende tarafında 2,6 milyar TL ve üretimde 400 milyon TL ciroya ulaşarak 3 milyar TL’lik bir şirket olmak istiyor.

2018 sonuna kadar 600 mağazaya ulaşma hedefi de var.

Penti Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kariyo, stratejik ortaklık için Amerikalı bir grupla görüştüklerini söylüyor.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap