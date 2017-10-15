3 yılda 1 milyar dolarlık yatırım yapacağız

Ekim 15, 2017 0 Yorum 106 Okunma
3 yılda 1 milyar dolarlık yatırım yapacağız

Kahramanmaraş merkezli Kipaş Holding, yatırımlara hız vermeye hazırlanıyor.

Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Öksüz, faaliyette bulundukları tüm sektörlerde büyüme planları olduğunu söylüyor.

Öksüz, “Kağıt ve enerji başta olmak üzere, faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda üç yılda 1 milyar dolarlık yatırım yapma planımız var” diyor.

Ahmet Öksüz ile Kipaş’ın gelecek planlarını konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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