3 yılda 3 milyar TL yatırım yapacağız
Bu yıl 1 milyar TL ciro hedefleyen Özak Global Holding, tekstil ve turizmdeki yurtdışı açılımını gayrimenkulde de yapmak üzere görüşmeler yürütüyor.
Özak Global Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, şu ana kadar 1 milyon metrekareyi aşan yedi proje tamamladıklarını, yedi projenin de sürdüğünü belirtiyor. Akbalık, yurtiçi deneyimlerini yurtdışına taşımak istediklerini söylüyor.
Yurtiçinde yapılacak bu yatırımların yanı sıra yurtdışında da fırsatları kovalamaya başladıklarını söyleyen Akbalık, yatırım gündemini ve yeni girişimlerini Ekonomist’e anlattı.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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