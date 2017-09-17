300 milyon dolarlık yatırım planlıyoruz
Geçen yılı 7 milyar TL ciro ile kapatan Sanko Holding, önümüzdeki iki yılda 300 milyon dolarlık yatırım planlıyor.
Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu, son beş yılda enerji ağırlıklı 1,2 milyar dolarlık yatırımı devreye aldıklarını söylüyor.
Konukoğlu, yeni yatırım bütçesiyle mevcut işlerde kapasite artışı yapmanın yanı sıra yeni bir sektöre de gireceklerini belirtiyor.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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