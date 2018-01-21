300 milyon Euro yatırım yapacağız
Gedik Holding, 2018’e yeni yatırımlarla giriyor. Önümüzdeki üç yılda 300 milyon Euro’luk yatırım planlayan şirket, robotık üretime odaklanacak.
Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik, yurtdışında da 50 milyon dolara fabrika kuracaklarını söylüyor.
2018’de yatırıma odaklanan Gedik Holding’in gelecek planlarını Hülya Gedik ile konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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