4,5 milyar dolarlık değer yaratacağız
Dati Yatırım Holding’in Bakırköy sahilinde yaptığı İstanbul Turizm Merkezi’nde süreç hızlandı.
Mega yat limanının açıldığı projede yakında rezidans ve AVM inşaatı için ihaleye çıkılacak.
Dati Yatırım Holding Yürütme Kurulu Başkanı Gökhan Kıran, 2 milyar dolar yatırım bütçeli projenin tamamlandığında 4,5 milyar dolarlık değere ulaşacağını ve 8 bin 500 kişiye istihdam yaratacağını söylüyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Bodrum’a 21 yeni otel geliyor
Sonraki haber Diyarbakır çatışma değil yatırım istiyor
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?