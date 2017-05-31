4,5 milyar dolarlık değer yaratacağız

Mayıs 31, 2017 0 Yorum 93 Okunma
4,5 milyar dolarlık değer yaratacağız

Dati Yatırım Holding’in Bakırköy sahilinde yaptığı İstanbul Turizm Merkezi’nde süreç hızlandı.

Mega yat limanının açıldığı projede yakında rezidans ve AVM inşaatı için ihaleye çıkılacak.

Dati Yatırım Holding Yürütme Kurulu Başkanı Gökhan Kıran, 2 milyar dolar yatırım bütçeli projenin tamamlandığında 4,5 milyar dolarlık değere ulaşacağını ve 8 bin 500 kişiye istihdam yaratacağını söylüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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