5 milyar TL’lik proje üreteceğiz

Nisan 19, 2018 0 Yorum 116 Okunma
5 milyar TL’lik proje üreteceğiz

Türkiye’de kentsel dönüşüm konusunda en aktif markalardan biri olan DKY İnşaat, dokuz şantiyede 2,3 milyar TL’lik proje yürütüyor.

DKY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya, “Geliştirdiğimiz yeni projelerin toplam değeri 5 milyar TL’yi bulacak” diyor.

DKY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya ile şirketi ve projelerini konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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