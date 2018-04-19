5 milyar TL’lik proje üreteceğiz
Türkiye’de kentsel dönüşüm konusunda en aktif markalardan biri olan DKY İnşaat, dokuz şantiyede 2,3 milyar TL’lik proje yürütüyor.
DKY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya, “Geliştirdiğimiz yeni projelerin toplam değeri 5 milyar TL’yi bulacak” diyor.
DKY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya ile şirketi ve projelerini konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Eczacıbaşı ve Tchibo'dan işbirliği
Sonraki haber Geri çekilmeler alım fırsatı mı?
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?