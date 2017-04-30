5 yılda 5 milyar $ yatırım yapacağız
Geçen yıl cirosu 15 milyar TL’yi aşan Zorlu Holding, bu rakamı beş yılda 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, bu hedefe ulaşmak için her yıl 1 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını söylüyor.
Yüngül, özellikle enerjide ciddi adımlar atacaklarını ifade ediyor. Vestel’de kapasite artışı ve tekstilde yeni fabrika kurulması da grubun gündeminde yer alıyor.
Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, önemli yatırımları devreye alacak holdingin yeni dönem planlarını Ekonomist’te anlattı.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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