500 milyar $’a değil paya odaklanıyoruz

Haziran 20, 2017 0 Yorum 91 Okunma
500 milyar $’a değil paya odaklanıyoruz

Daha önce 2023 yılında 500 milyon dolarlık gelire ulaşmayı hedefleyen ihracatçılar artık odaklarını değiştirdi.

Önümüzdeki beş yıllık süreçte kilogram başına ihracat gelirinin 3,5 dolara taşınması ve dünya ticaretinden ise yüzde 1,5 pay alınması planlanıyor.

Türkiye ihracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, dünya ticaretinden alınan payın bu yıl ise yüzde 0,9 olacağını söylüyor.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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