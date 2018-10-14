500 milyon dolarlık yatırım atağımız var

Ekim 14, 2018 0 Yorum 317 Okunma
500 milyon dolarlık yatırım atağımız var

İhracatta rekor kırmaya hazırlanan hazır giyim yatırım atağına kalkıyor.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Hadi Karasu, “Sektörde 500 milyon dolarlık yeni yatırım var.

Bunun bir bölümü gerçekleşti, bir bölümü için de başvuru yapıldı” diyor.

2017’nin aralık ayında TGSD’de başkanlık koltuğunu devralan Hadi Karasu ile hazır giyim sektörünün yeni dönem planlarını konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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