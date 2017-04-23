500 milyon TL’lik yatırım yapacağız
Türkiye’deki 100 okulun yanı sıra yurtdışında ABD ve Kanada’da da okulları bulunan Bahçeşehir ve Uğur Eğitim Kurumları’nın başkanı Enver Yücel, eğitimde daha da büyümek istediklerini söylüyor.
Yücel, önümüzdeki üç yılda 50 okul daha açmak için eğitime 500 milyon TL’lik yatırım yapacaklarını ifade ediyor.
Enver Yücel, eğitimde yabancı yatırımın önünün açılması gerektiğini de dile getiriyor.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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