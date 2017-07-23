5,5 milyar TL’lik yatırım planımız var

Temmuz 23, 2017 0 Yorum 95 Okunma
5,5 milyar TL’lik yatırım planımız var

Akfen Holding, iştirak satışlarından elde ettiği geliri farklı iş kollarına yatırıyor.

Yeni şehir hastanesi projeleriyle ilgilenen holding, öğrenci yurtları da kuruyor.

Akfen Holding CEO’su Süha Güçsav, “Ayrıca uluslararası bir şirketle bağımlılık klinikleri açacağız” diyor.
Enerjide ise yeni ortaklarla büyüyeceklerini belirten Güçsav, toplamda 5,5 milyar TL’lik yatırım planları olduğunu söylüyor.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap