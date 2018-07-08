600 binin üzerinde konut stoku var
İnşaat sektörünün köklü markası Mesa, şu anda 12 projede, 7,7 milyar TL’lik yatırımla yaklaşık 6 bin 500 konut üretiyor. Sektörün duayeni Mesa Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, Türkiye’de konut stokunun 600 binin biraz üzerinde olduğunu söylüyor.
Mesa Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu ile sektörü ve yatırımlarını konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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