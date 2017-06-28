Ada bazlı kentsel dönüşüm öne çıkacak

Haziran 28, 2017 0 Yorum 90 Okunma
Ada bazlı kentsel dönüşüm öne çıkacak

Türkiye’de evlenme, yeni ev kurma, boşanma gibi nedenlerle her yıl yaklaşık 650700 bin yeni konut talebi oluşuyor.

Bu arada 7 milyon çürük yapının dönüşümünün yapılacak olması sayesinde de gayrimenkul sektörünün önümüzdeki 20 yılı hep hareketli geçireceği öngörülüyor.

Garanti Mortgage Genel Müdürü Murat Atay, önümüzdeki dönemde ada bazlı kentsel dönüşümün öne çıkacağını söylüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap