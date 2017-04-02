AHL’deki kaybımızı ihalelerle kapatacağız

Nisan 2, 2017 0 Yorum 95 Okunma
AHL’deki kaybımızı ihalelerle kapatacağız

Geçen yıl 104 milyonun üzerinde yolcuya hizmet veren TAV, bu yıl bu rakamı yüzde 5 artırmayı hedefliyor.

En son Suudi Arabistan’da ve Küba’da yeni havalimanlarını bünyesine katan TAV Havalimanları’nın icra kurulu başkanı Sani Şener, ihaleleri kovalamaya devam edeceklerini söylüyor.

İstanbul Atatürk Havalimanı’nın (AHL) kapanmasıyla oluşacak kaybı ise yeni ihalelerle kapatacaklarını belirtiyor.

Sani Şener ile gerçekleştirdiğimiz söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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