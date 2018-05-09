Akdeniz havzasının en büyüğü olacağız

Mayıs 9, 2018 0 Yorum 113 Okunma
Akdeniz havzasının en büyüğü olacağız

Türkiye ve Mısır’da tekstil üretimi olan Tay Group, Cezayir ve Sırbistan’da yeni yatırımlar yapıyor.

Tay Group Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Toprak, “Bu yatırımlar tamamlanınca AB ve bu havzadaki en büyük ve en önemli üretici olacağız” diyor.

Tay Group Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Toprak ile yatırım planlarından hedeflerine kadar pek çok konuyu konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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