Alman iş dünyasında temkinli bekleyiş var

Nisan 13, 2017 0 Yorum 87 Okunma
Alman iş dünyasında temkinli bekleyiş var

Türkiye ile Almanya arasındaki siyasi gerilim, yakın ticari partner olan iki ülkenin iş dünyasını da endişeye sevk etti.

TÜSİAD Berlin Direktörü Alper Üçok, son 12 ayda Almanya’dan Türkiye’ye gelen yatırımların yüzde 35 azaldığını söylüyor. Üçok, “Alman iş dünyası Türkiye’deki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Birtakım yatırım projeleri var ama insanlar önlerini görmek istiyor” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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