Alman iş dünyasında temkinli bekleyiş var
Türkiye ile Almanya arasındaki siyasi gerilim, yakın ticari partner olan iki ülkenin iş dünyasını da endişeye sevk etti.
TÜSİAD Berlin Direktörü Alper Üçok, son 12 ayda Almanya’dan Türkiye’ye gelen yatırımların yüzde 35 azaldığını söylüyor. Üçok, “Alman iş dünyası Türkiye’deki gelişmeleri yakından takip ediyor.
Birtakım yatırım projeleri var ama insanlar önlerini görmek istiyor” diyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Genel müdürlük koltuğuna profesyonel oturdu
Sonraki haber Pratik çözümler sunan sekiz yeni teknoloji
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?