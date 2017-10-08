Altı yılda 400 bin konut yapacağız

Ekim 8, 2017 0 Yorum 77 Okunma
Altı yılda 400 bin konut yapacağız

Türkiye’nin 7,5 milyonluk çürük yapı stoku var. Büyükşehirlerde rant barındıran semtlerde dönüşüm özel sektör eliyle hızlanırken Anadolu ikinci planda kalıyor.

Anadolu’daki çürük yapıların yenilenmesinde ise TOKİ aktif rol alıyor.

TOKİ Başkanı Ergün Turan, ülke genelinde 72,5 milyon metrekarelik alanda dönüşüm çalışması yaptıklarını ve altı yılda 400 bin konut yapacaklarını söylüyor.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

 



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