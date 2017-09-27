Amerika’da şirket almayı düşünüyoruz
Türkiye’de yassı alüminyum üretiminin yarıdan fazlasını tek başına gerçekleştiren Kibar Holding bünyesindeki Assan Alüminyum, alanında ilk üç üreticiden biri olduğu Avrupa pazarından sonra Amerika’ya açılıyor.
Amerika’da yeni dağıtım kanalları kuracaklarını belirten Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksel Güngör, “Kuzey Amerika’da şirket satın alabiliriz, bir üretim tesisi de kurabiliriz” diyor.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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