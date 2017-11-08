Anadolu’dan teklif var yeni AVM’ler alabiliriz
Gençoğlu Grubu, geçen yıl Star City AVM’yi 75 milyon Euro’ya satın almıştı.
Grubun yeni yatırım arayışları da sürüyor. Gençoğlu Grubu Eş Başkanı Naim Gençoğlu, “Anadolu’dan gelen teklifler var.
Nakit paranın kral olduğu dönemdeyiz, iyi fırsat olursa değerlendiririz” diyor.
Gençoğlu, Fındıklı’da 100 milyon dolarlık apart ve Beykoz’da konut projesi üzerinde çalıştıklarını da söylüyor.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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