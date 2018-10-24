AR-GE’de istihdamı iki katına çıkaracağız

Ekim 24, 2018 0 Yorum 192 Okunma
AR-GE’de istihdamı iki katına çıkaracağız

Akıllı işletme çözümlerine odaklanan SAP Türkiye, çift haneli büyüyor.

AR-GE merkezinde veri yönetimi ve işleme ürünlerini geliştirip dünyaya ihraç eden SAP Türkiye’nin genel müdürü Uğur Candan, “Merkezi büyütüp istihdamı iki katına çıkaracağız” diyor.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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