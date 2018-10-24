AR-GE’de istihdamı iki katına çıkaracağız
Akıllı işletme çözümlerine odaklanan SAP Türkiye, çift haneli büyüyor.
AR-GE merkezinde veri yönetimi ve işleme ürünlerini geliştirip dünyaya ihraç eden SAP Türkiye’nin genel müdürü Uğur Candan, “Merkezi büyütüp istihdamı iki katına çıkaracağız” diyor.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Turizm sezonunu ‘üçüncü yaş’ uzatacak
Sonraki haber İş Bankası’na sendikasyon kredisi
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?