Avrupa pazarındaki avantajı kaybedebiliriz

Eylül 13, 2017 0 Yorum 81 Okunma
Avrupa pazarındaki avantajı kaybedebiliriz

Almanya’nın Gümrük Birliği güncellemelerini veto edeceğini açıklamasıyla, bu ülke ile bir süredir yaşamakta olduğumuz siyasi gerilim ilk kez ekonomik alana da yansımış oldu.

Türkiye iş dünyası bu gelişmeleri kaygıyla izliyor.

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Gümrük Birliği’nin güncellenmemesi, Türkiye’nin AB pazarındaki avantajını giderek kaybetmesi anlamına gelir” diyor.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap