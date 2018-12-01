Avrupa’da şirket satın alacağız

Aralık 2, 2018 0 Yorum 160 Okunma
Avrupa’da şirket satın alacağız

Kibar Holding, otomotiv yan sanayiinde üretim yapan Assan Hanil’i Avrupa’ya taşımaya hazırlanıyor.

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Avrupa’dan şirket almayı planladıklarını ve bu satın almayı 2019 yılında tamamlamak istediklerini söylüyor.

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, bu satın almanın yanı sıra yurtdışında Amerika’da yatırım planları olduğunu da anlatıyor.

Ali Kibar ile grubun yeni dönem hedeflerini konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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