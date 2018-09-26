Avrupa’da üretim yapmayı planlıyoruz

Eylül 26, 2018 0 Yorum 912 Okunma
Avrupa’da üretim yapmayı planlıyoruz

Ağırlıklı olarak boya sektöründe faaliyet gösteren Akçalı Şirketler Grubu, Rusya ve Nijerya’nın ardından üçüncü yurtdışı tesisini Avrupa’da açacak.

Şirketin CEO’su M. Akın Akçalı, Avrupa’da yaklaşık 3 milyon Euro’luk yatırım yapacaklarını söylüyor.

2019 yılında üretim tesisi yatırımına başlayacaklarını ve ilk etapta 3 milyon Euro’luk yatırım yapacaklarını anlatan Akın Akçalı ile grubun hedeflerini konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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