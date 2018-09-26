Avrupa’da üretim yapmayı planlıyoruz
Ağırlıklı olarak boya sektöründe faaliyet gösteren Akçalı Şirketler Grubu, Rusya ve Nijerya’nın ardından üçüncü yurtdışı tesisini Avrupa’da açacak.
Şirketin CEO’su M. Akın Akçalı, Avrupa’da yaklaşık 3 milyon Euro’luk yatırım yapacaklarını söylüyor.
2019 yılında üretim tesisi yatırımına başlayacaklarını ve ilk etapta 3 milyon Euro’luk yatırım yapacaklarını anlatan Akın Akçalı ile grubun hedeflerini konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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