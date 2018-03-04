Ayçiçek ve mısır yağını Uzakdoğu’ya tanıtacağız
96 ülkeye ihracat yapan yağlı tohum ve hububat üreticisi Sunar Grup, 2017’de 1,2 milyar TL ciro yaptı.
Bu yılki büyüme hedefi ise yüzde 20. Sunar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Nuri Çomu, “Dünya pazarında oynamalıyız, yatırımlarımıza artık bu gözle bakıyoruz” diyor.
Grubun yeni dönem hedeflerini ve yatırım planlarını Sunar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Nuri Çomu ile konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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