Ayçiçek ve mısır yağını Uzakdoğu’ya tanıtacağız

Mart 4, 2018 0 Yorum 76 Okunma
Ayçiçek ve mısır yağını Uzakdoğu’ya tanıtacağız

96 ülkeye ihracat yapan yağlı tohum ve hububat üreticisi Sunar Grup, 2017’de 1,2 milyar TL ciro yaptı.

Bu yılki büyüme hedefi ise yüzde 20. Sunar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Nuri Çomu, “Dünya pazarında oynamalıyız, yatırımlarımıza artık bu gözle bakıyoruz” diyor.

Grubun yeni dönem hedeflerini ve yatırım planlarını Sunar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Nuri Çomu ile konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap