Başarılı girişimleri yurtdışına açacağız

Kasım 7, 2018 0 Yorum 210 Okunma
Başarılı girişimleri yurtdışına açacağız

Esas Holding, yeni iş fikirlerine yatırım yapmak üzere girişim sermayesi şirketi kurdu.

200 milyon TL’lik bir fonla yatırım avına çıkan Esas Ventures’ın kurucu ortağı Fethi Kamışlı, özellikle e-spor, blockchain ve yapay zeka alanlarıyla ilgilendiklerini söylüyor.

Fethi Kamışlı ile Esas Ventures’ın yatırım planlarını ve hedeflerini konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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