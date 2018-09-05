Batı Avrupa’ya teknoloji satacağız

Eylül 5, 2018 0 Yorum 192 Okunma
Batı Avrupa’ya teknoloji satacağız

Fırat ve Fatih İşbecer, 2014’te İngiliz Monitise’a sattıkları Pozitron’u 2017’de geri almış ve Commencis adıyla dijital dönüşüm alanında çalışmaya başlamıştı.

Fırat İşbecer, “Berlin’de bir teknoloji üssü kurup Türk mühendislerin ürünlerini Batı Avrupa’ya satacağız” diyor.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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