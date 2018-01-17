Beş yılda 40 ülkeye ihracat yapacağız

Ocak 17, 2018 0 Yorum 169 Okunma
Beş yılda 40 ülkeye ihracat yapacağız

Türkiye’nin Kadın Girişimcisi’ ödülünün sahibi 1K Kimya’nın kurucusu Sevginar Baştekin, HighGenic markasıyla çok amaçlı temizlik ürünleri geliştiriyor.

Baştekin’in hedefi, bu yıl ihracata başlamak ve beş yılda şirketini 40 ülkeye ihracat yapan bir yapıya dönüştürmek.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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