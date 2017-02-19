Beş yılda Türkiye’nin en büyük şirketi olacağız

Şubat 19, 2017 0 Yorum 131 Okunma
Beş yılda Türkiye’nin en büyük şirketi olacağız

Sabancı Holding, beş yılda Enerjisa’yı Türkiye’nin en büyük şirketi yapmayı hedefliyor.

Bugün 12 milyar TL cirolu enerji grubunda yatırımlara devam eden Sabancı Holding’in Enerji Grup Başkanı Mehmet Göçmen, “Enerjisa 9 bin kişinin çalıştığı, ülkemizin en büyük kurumlarından biri ki, ben iddia ediyorum, beş yıl sonra Türkiye’nin en büyüğü olacağız” diyor.

2016 yılını yaklaşık 12 milyar TL ciro ile kapatan enerji grubunun önümüzdeki süreçte talebe yönelik yatırımlara ağırlık vereceğini kaydeden Mehmet Göçmen, grubun gelecek vizyonunu Ekonomist’e anlattı.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap