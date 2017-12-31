BES’te fon büyüklüğü 85-90 milyar TL olur
2017’de devreye giren otomatik katılımın da etkisiyle BES’te fon büyüklüğü 76 milyar TL’ye ulaştı. EGM Başkanı ve BNP Paribas Cardif CEO’su Cemal Kişmir, 2018’te BES’te devlet katkısı dahil fon büyüklüğünün 85-90 milyar TL arasına yerleşmesini bekliyor.
Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) Başkanı ve BNP Paribas Cardif CEO’su Cemal Kişmir, “18 yaş altının BES’e katılımı, katılımcılara kısmi çıkış hakkı tanınması, cayma konusunun daha net iletişimi ve doğru zamanlamayla işveren katkısının sisteme dahil edilmesi, sistemde kalma oranlarını artıracak” diyor.
Cemal Kişmir ile sektörü değerlendirdik, BNP Paribas Cardif’in 2017 performansını ve 2018 planlarını konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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