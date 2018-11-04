Borçlarımızı azaltıp stoklarımızı eriteceğiz
Talepteki düşüş inşaatçıları zorluyor.
Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun, borcu azaltıp stokları eritmeye odaklanacaklarını ifade ediyor.
Torun, ciroda büyüdüklerini ama dövizdeki artış yüzünden kârda ciddi sorun yaşadıklarını söylüyor.
Aziz Torun ile AVM kiralarında TL’ye geçişten maliyet artışlarına kadar pek çok gündem maddesini konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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