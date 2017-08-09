Boyayı Gebze’ye taşıyıp liman işini büyüteceğiz
Boyada Japon Kansai ile ortaklığa giden Polisan Holding, 113,5 milyon dolarlık bu işlemin ardından yeni yatırımları gündeme aldı.
35 milyon Euro bütçeyle Gebze’de boya fabrikası kurmak için çalışmalara başlayan şirket, şu anda Dilovası’nda yapılan üretimi buraya taşıyacak.
Polisan Holding CEO’su Erol Mizrahi, Dilovası’nda boşalacak alanda ise limancılık işini büyüteceklerini söylüyor.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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